Dino chce rosnąć i rosnąć

Przypomnijmy, że dwa lata temu, czyli przed giełdowym debiutem, firma zapowiadała, że jej sieć będzie liczyć 1200 sklepów do końca 2020 r. Teraz jest już jasne, że plan ten może zostać zrealizowany o mniej więcej rok wcześniej. – Strategiczne założenia odnośnie do rozwoju sieci do 1200 placówek mogą zostać zrealizowane na przełomie 2019 i 2020 r. – szacuje Grzegorz Uraziński, dyrektor ds. relacji inwestorskich Dino Polska.