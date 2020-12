EBC zwiększa zakupy obligacji

Rozpoczęty w marcu br. tzw. pandemiczny program skupu aktywów (PEPP), w ramach którego EBC skupuje na rynku wtórnym obligacje skarbowe, miał opiewać na 750 mld euro i potrwać do połowy 2021 r. Na mocy czwartkowej decyzji Rady Prezesów EBC, wartość PEPP będzie jednak o 500 mld euro większa, a program potrwa do końca I kwartału 2022 r. Dodatkowo, do końca 2023 r. wszystkie wpływy z zapadających obligacji zakupionych w ramach PEPP będą reinwestowane.