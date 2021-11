Wysokie ceny paliw mogą zostać z nami na lata

Każdy, kto w ostatnich tygodniach odwiedzał stację benzynową, miał prawo do niepokoju. Ceny benzyny (98) przekroczyły w październiku w Polsce 6 zł za l. Wciąż nam co prawda daleko choćby do Holandii, gdzie sięgają one (w przeliczeniu na złote) już prawie 10 zł, ale widać, że kryzys energetyczny dociera również do nas. Ropa naftowa gatunku WTI zdrożała od początku roku już o blisko 75 proc., a jej cena niedawno sięgnęła 85 USD za baryłkę. Na rynku pojawiły się opcje przewidujące, że na koniec grudnia wynosić ona będzie 100 USD za baryłkę, a na koniec 2022 r. aż 200 USD. Czy jest to jednak wyraz rzeczywistego przekonania inwestorów czy też tylko przejaw żyłki hazardowej u spekulantów? Wszak przełom października i listopada przyniósł poważną korektę na rynku części surowców energetycznych. O ile cena węgla w kontraktach ARA dochodziła w październiku do 246,5 USD za tonę, o tyle w tym tygodniu spadła poniżej 120 USD za tonę. Gaz ziemny w kontraktach TTF na giełdzie ICE staniał w tym czasie ze 116,5 euro za MWh, do 68,5 euro. Czy oznacza to jednak, że konsumenci mogą już odetchnąć z ulgą? Raczej nie. Cena węgla w kontraktach ARA była przecież w tym tygodniu o blisko 100 proc. wyższa niż na początku roku, a cena gazu w kontraktach TTF większa o blisko 260 proc. w porównaniu z początkiem stycznia. Choć zatory w dostawach surowców energetycznych mogą w nadchodzących miesiącach zmniejszyć się (wraz z normalizacją sytuacji gospodarczej po pandemii), to jednak pewne czynniki sugerują, że ceny tych surowców mogą być w nadchodzących latach nadal podwyższone.