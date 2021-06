Jak złamać władzę oligarchów?

Czy możliwa jest Ukraina bez oligarchów kontrolujących tamtejszą scenę polityczną i gospodarkę? Ponad siedem lat od rewolucji na kijowskim Majdanie może się to wydawać mrzonką. Mimo to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pokazuje, że chce walczyć przeciwko biznesowym magnatom. Wniósł do parlamentu projekt ustawy przewidującej stworzenie rejestru oligarchów. Osoby, które do niego trafią, nie będą mogły przez dziesięć lat wspierać finansowo partii politycznych ani brać udziału w prywatyzacji.