Japońska lekcja walki z wirusem

Japonia już jest pogrążona w recesji, ale, co ciekawe, zaczęła się one jeszcze przed silniejszym uderzeniem fali epidemii. W IV kwartale 2019 r. PKB spadł o 7,3 proc. (to dane annualizowane, czyli zmiana jest obliczana w stosunku do wcześniejszego kwartału i przeliczana na tempo roczne), na co duży wpływ miała podwyżka podatku od sprzedaży, silny tajfun oraz słaba koniunktura w handlu międzynarodowym. Spadek PKB w I kwartale tego roku był już mniejszy – wyniósł 3,4 proc. Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga zakłada, że spadek w II kwartale wyniesie aż 22 proc. Prognozy wahają się od minus 4 proc. (Societe Generale) do minus 35 proc. (JPMorgan Chase). Bank Japonii szacuje, że spadek PKB za cały 2020 r. wyniesie 4 proc., a Międzynarodowy Fundusz Walutowy – że będzie to 5,2 proc. Byłoby to zatem nieco mniej niż w kryzysowym 2009 r. (spadek o 5,4 proc.) i byłby to wynik lepszy niż w przypadku wielu gospodarek rozwiniętych.