Pandemia bije w Rolls-Royce’a. Grupa zwolni prawie 20 proc. pracowników

W Wielkiej Brytanii pod szyldem Rolls-Royce'a pracuje ponad 16 tys. osób związanych z lotnictwem cywilnym. Według prezesa grupy Warrena Easta, „Można śmiało powiedzieć, że to właśnie na Wyspach, gdzie pracuje większość naszych pracowników z sektora lotniczego, dojdzie do największej liczby zwolnień. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) przewiduje, że intensywność podróży lotniczych wróci do poziomu z 2019 r. dopiero w 2023 r. Wpłynie to na spadek zamówień nowych samolotów, a co za tym idzie, silników produkowanych przez Rolls Royce'a.