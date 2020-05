Wirus kruszy fundamenty moskiewskich snów o potędze

Jeszcze kilka tygodni temu niektórzy wskazywali Rosję jako wzór postępowania w walce z koronawirusem. W marcu wszak było tam bardzo niewiele oficjalnie potwierdzonych przypadków wykrycia Covid-19, a w gospodarce nie obowiązywały żadne kwarantanny. – Byliśmy w stanie powstrzymać masowe rozprzestrzenianie się. Generalnie sytuacja jest pod kontrolą – mówił 16 marca prezydent Władimir Putin. Tydzień później wysłał jednak znaczną część rosyjskich pracowników na „tydzień wolnego", który został później bezterminowo przedłużony. 29 marca mocno ograniczono możliwość wjazdu do Moskwy. Wkrótce pojawiły się też elektroniczne przepustki na poruszanie się po rosyjskiej stolicy. Początkowo były one sprawdzane przez policjantów przy wejściach do metra, co prowadziło do powstawania ogromnych kolejek. O ile 29 marca było w Rosji 1,5 tys. potwierdzonych przypadków zachorowań na Covid-19, o tyle 29 kwietnia już ponad 90 tys. (rosyjska opozycja oczywiście podejrzewa, że tych przypadków jest dużo więcej, ale żadnych szacunków jeszcze nie przedstawiła). Wygląda więc na to, że odmrożenie gospodarki zacznie się w Rosji z dużym opóźnieniem w stosunku do państw UE czy USA. Rosji nie sprzyja też sytuacja na rynku naftowym. Związane z globalną pandemią załamanie popytu na surowiec nałożyło się na wojnę cenową między Rosją i Arabią Saudyjską, rozpoczętą rzekomo od ostrej kłótni Putina i saudyjskiego następcy tronu księcia Mohammeda bin Salmana. Co prawda wojna cen oficjalnie została szybko zakończona porozumieniem państw OPEC+ (wchodzącym w życie 1 maja i przewidującym cięcie wydobycia o 9,7 mln baryłek dziennie), ale cena rosyjskiej ropy Urals spadła w trzecim tygodniu kwietnia do 8,5 USD za baryłkę w kontraktach na maj, czyli najniższego poziomu od 1998 r. Rosyjskie Ministerstwo Finansów deklarowało w marcu, że kraj może wytrzymać przez dziesięć lat ceny ropy wynoszące 25–30 USD za baryłkę. Szybko zmniejszono tę prognozę do czterech lat. Czy będą kolejne rewizje?