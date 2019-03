Sprzeczne głosy w sprawie fuzji

Fuzja tych dwóch instytucji stworzyłaby czwartego co do wielkości pożyczkodawcę w Europie o aktywach rzędu 1,81 bln euro. Tak duża skala i niska rentowność nowego podmiotu – w przeciwieństwie do jeszcze większych graczy (jak np. HSBC, BNP Paribas i Credit Agricole), ale osiągających bardzo dobre wyniki – powodowałaby, że ryzyko systemowe by wzrosło. Znów mogłoby wrócić hasło „too big to fail" (zbyt duży, by upaść).