Pomogli przygwoździć JPMorgana, dostaną 50 milionów dolarów

Okazało się, że nowojorski potentat nie poinformował zamożnych klientów o konflikcie interesów w zarządzaniu ich pieniędzmi. W wyniku ugody JPMorgan Chase zapłaci SEC 267 milionów dolarów i z tej puli 50 mln USD przypadnie informatorom Komisji. Jeden z nich otrzyma 37 mln USD i będzie to trzecia co do wysokości wypłata w historii tego specjalnego programu SEC. Sygnaliści, jak przypomina Bloomberg, są uprawnieni do otrzymania nagrody, jeśli dobrowolnie ujawnią ważne informacje umożliwiające nadzorowi przeprowadzenie skutecznego postępowania.