Wszyscy liczą, że niemieckie spowolnienie będzie krótkotrwałe

Boom w Niemczech, największej gospodarce Europy, już się skończył. Przyznała to ostatnio Rada Niemieckich Ekspertów Gospodarczych, czyli instytucja doradzająca rządowi RFN. Obcięła ona prognozę wzrostu PKB Niemiec na ten rok z 1,5 proc., do 0,8 proc. Prognozy innych ośrodków badawczych na 2019 r. wahają się między 1,6 proc. (Bundesbank) a 0,3 proc. (ABN Amro). Pod koniec zeszłego roku niemiecka gospodarka ledwo uniknęła recesji. PKB skurczył się w trzecim kwartale o 0,2 proc. kw./kw., a w czwartym jego wzrost był zerowy. Co jest nie tak z gospodarką naszego zachodniego sąsiada? I czy to tylko chwilowe trudności, czy zapowiedź głębszego pogorszenia koniunktury? I jak mocno to wpłynie na resztę strefy euro?