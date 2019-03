Niższe prognozy inflacji w Szwajcarii

Franka bank centralny określił jako „walutę wysoko wycenianą" i dlatego podtrzymał deklaracje interwencji na rynku walutowym, tak by w stosunku do euro jego kurs mieścił się w przedziale 1,13 – 1,14. W minionym roku SNB wydał na interwencje 2,3 mld franków, ale był to ułamek kwoty 48 mld franków przeznaczonych na ten cel rok wcześniej.