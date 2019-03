Uber: przygotowania do IPO idą pełną parą

Współpraca z bankami ma na celu zapewnienie elastyczności podczas IPO, które planowane jest jeszcze w I połowie 2019 r. – twierdzi Reuters, powołując się na osoby związane ze sprawą. Zatrudnione banki inwestycyjne to Bank of America, Barclays, Citigroup, Allen & Company, Deutsche Bank i JMP Securities. Będą one wspierały Morgana Stanleya i Goldmana Sachsa, które Uber wynajął pod koniec zeszłego roku, aby przeprowadzić ofertę publiczną. Można się również spodziewać, że w kolejnych tygodniach Uber zatrudni kolejnych subemitentów.