Główne silniki wzrostu gospodarki na niższych obrotach

Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zwiększyły się w IV kwartale ub.r. o 4,3 proc. rok do roku, po 4,5 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Była to główna przyczyna lekkiego wyhamowania wzrostu polskiej gospodarki pod koniec 2018 r. W tym roku, jak powszechnie oczekiwali ekonomiści, konsumpcja miała nadal tracić impet, co z kolei miało skutkować wyraźniejszym już spowolnieniem gospodarki. Jeśli rząd zrealizuje swoje przedwyborcze obietnice, zwiększając transfery socjalne, ten scenariusz straci jednak aktualność.