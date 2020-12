Presja giganta nie ustaje

Sesja na GPW wypadła stosunkowo spokojnie z lekkim wskazaniem na sprzedających. WIG20 rozpoczął od nieznacznych wzrostów i próby utrzymania notowań powyżej 2000 punktów. Jednak z każdym kolejnym kwadransem kurs osuwał się nieznacznie, kończąc ostatecznie z 0,5% stratą. Zdecydowanie największym ciężarem okazały się notowania CD Projektu, które po premierze Cyberpunk 2077 przeceniły się wczoraj o 8,54%. Jest to już 3 z ostatnich 4 sesji, na której notowania największego polskiego producenta gier tracą wyraźnie na wartości. W poniedziałek notowania podjęły nieudaną próbę wyjścia i utrzymania na historycznych szczytach, co zaowocowało pojawieniem się propodażowych formacji świecowych. Wczorajszym spadkom towarzyszyły najwyższe obroty od stycznia, które w połączeniu z dotarciem do wsparcia mogą być zachętą dla kupujących do wyprowadzenia kontry. Pytaniem otwarty pozostaje trwałość potencjalnego odbicia. Pozytywnie zachowywały się notowania PGE, które zyskały na wartości 4% i potwierdziły ostatnie wybicie oporu. Najbliższe wsparcia to dno świecy wybijającej oraz pułap 5,5 zł. Dobrze radziły sobie również akcje Allegro, które zdrożały o 4,14% i zamknęły się na wysokości 78,7. Dziś w Azji mamy lekko negatywną sesję, japoński Nikkei traci 0,4%, a kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy oscylują w okolicy zera. Takie zachowanie sugeruje spokojny początek dnia na GPW.