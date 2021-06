Czy Fed cokolwiek zmieni?

Decyzja Fed wraz prognozami makroekonomicznymi zostanie opublikowana o godzinie 20:00, natomiast konferencja prasowa rozpocznie się pół godziny później. Oczekiwania pozostają niezmienne od wielu miesięcy i mówią o pozostawieniu wszelkich parametrów polityki bez zmian. W tym przypadku trzeba jednak powiedzieć, że możliwa byłaby podwyżka stopy nadmiernych rezerw, czyli IOER, co byłoby traktowane bardziej jako ruch techniczny, aby doprowadzić do zmniejszenia gigantycznej nadpłynności, która panuje obecnie na rynku. Nie byłby to duży cios dla rynku giełdowego, ale mógłby z pewnością nieco podnieść krótkoterminowe stopy rynkowe, co mogłoby już być wyraźniejszym sygnałem dla dolara.