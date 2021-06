Miernik apetytu na ryzyko znów straszy

Mija już drugi tydzień marazmu na tokijskim parkiecie. Nikkei225 nadal konsoliduje się tuż poniżej górnego ograniczenia kanału spadkowego. Wczorajsza próba sforsowania lokalnego oporu zakończyła się lokalną pułapką hossy. Tego typu sytuację mogą spróbować wykorzystać niedźwiedzie i ponownie skierować indeks w kierunku majowego denka. Stabilizacja notowań widoczna jest także w Szanghaju. Od dwóch tygodni byki nie mają pomysłu na dalsze wzrosty, co może zakończyć się powrotem Shanghai Composite Index do wnętrza poprzedniej struktury kanału wzrostowego. Ewentualne zamknięcie dnia poniżej 3550-3561 punktów stanowiłoby zaproszenie do realizacji zysków z majowego podbicia. Tym samym szansa na kontynuację wzrostów w ramach formacji flagi zostałaby utracona. Dzisiejsze, poranne notowania kontraktów na S&P500 przebiegają korzystnie dla byków. Przed godziną 7:00 ceny zyskują względem wczorajszego zamknięcia. Biorąc jednak pod uwagę, że wczoraj doszło do lekkiej korekty futures, obecne kwotowania się neutralne względem piątkowego zamknięcia. Neutralny wydźwięk wczorajszej sesji w USA (DJIA -0.4%, S&P500 -0.1%) nie przeszkodziło wzrostom na giełdach Ameryki Południowej. Argentyński Merval zyskał prawie 3% i zbliża się się do psychologicznej bariery 70000 punktów. W Meksyku odnotowano roczne maksima a Mexidan Bolsa Index jest już o krok od historycznych szczytów. Pod kreską znalazła się chilijska IPSA ale za to brazylijska Bovespa poprawiła swój rekord i ponownie finiszowała na historycznych maksimach. Dzisiejszy poranek na rynkach kryptowalut ponownie obfituje w czerwień. Obecnie Bitcoin, po wczorajszej przecenie o 5%, dzisiaj traci już -3.5%. W ostatnich dniach doszło do wybicia się cen dołem z trójkąta. Formacja ta została poprzedzona spadkową falą. Tym samym na wykresie pojawia się odwrócona chorągiewka. Potencjalny zasięg spadków wskazuje na ruch poniżej 20000USD. Tego typu scenariusz oznaczałby aktywowanie innej spadkowej formacji. Na wykresie BTC.V widoczna jest struktura G&R. Formacja ta posiada negatywny potencjał. Gdyby kurs ww. kryptowaluty zamknął się poniżej 30000USD, wówczas z punktu widzenia geometrii wykresu, celem dla niedźwiedzi mogłyby okazać się poziomy o połowę niższe. Powoli, aczkolwiek na północ, nadal podąża niemiecka Xetra. Do wygaśnięcia czerwcowych kontraktów futures, pozostało jeszcze kilka sesji, jednakże byki zdają się prowadzić DAX w kierunku 16000 punktów. Wczoraj doszło do naruszenia historycznych szczytów zaś biała świeczka potwierdziła dominację popytu. Problemy dla byków mogą pojawić się dopiero w przypadku zamknięcia dnia poniżej 15.4k, a do tej wysokości sytuacja techniczna jak na razie pozostaje stabilna. Zatrzymanie byków w dalszej podróży na północ, widoczne było także nad Wisłą. WIG20 początkowo kontynuował wzrosty, jednakże końcówka sesji przyniosła osłabienie. Indeks zamknął się pod kreską a na wykresie pojawiła się świeczka symbolizująca zmęczenie popytu (spadająca gwiazda). Wysokie wykupienie także nie sprzyja dalszym wzrostom. Problemem dla byków może okazać się górne ograniczenie kanału, przy którym znajduje się WIG20. Poniedziałkowe cofnięcie się cen może okazać się reakcją kupujących na ten lokalny opór, a tym samym przyczynić się do realizacji ostatnich zysków. Ciekawie prezentuje się PLN_Index. Benchmark ten, obrazujący zachowanie się złotego na tle pozostałych walut, nie może wydostać się z trójkąta. W ubiegłym tygodniu próba wybicia jego górnego ograniczenia, okazała się nieudolna. Wczoraj także doszło do zaatakowania średnioterminowego oporu, jednakże zagranica najwidoczniej nie była zainteresowana umocnieniem się złotego. Tym samym rośnie ryzyko realizacji zysków na PLN i zmianie lokalnego trendu.