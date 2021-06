Bez zdecydowanego kierunku na rynku akcji

Jeśli chodzi z kolei Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, poniedziałkowa sesja rozpoczęła się do wzrostów, które jednak w późniejszych godzinach zostały zniwelowane. Ostatecznie indeks dwudziestu największych spółek przecenił się 0,35%. Patrząc na poszczególne komponenty WIG20, słabo radziły sobie dziś walory Santander Bank Polska, które straciły 3,3%,a także PKO BP, gdzie przecena wyniosła niemal 1,5%. Na plus wyróżniły się natomiast akcje JSW, gdzie obserwowaliśmy niemal 5% wzrosty. Do udanych dzisiejszą sesję z pewnością zaliczą też akcjonariusze Orange Polska, gdzie wzrosty wyniosły 4,1%.