Wrócił niepokojący spokój

W pierwszej połowie dzisiejszej sesji zakres zmienności WIG20 rozciągał się od 1559 pkt do 1584 pkt. Notowania, o czym wspominałem w porannym komentarzu, bronią dolnej granicy trwającej od miesiąca konsolidacji. W ramach tej ostatniej kurs porusza się między 1570 i 1680 pkt. Na razie górą są byki. Na półmetku sesji indeks rósł bowiem o 0,6 proc. do 1578 pkt. Pomagają mu niewątpliwie nastroje na zagranicznych parkietach: DAX i CAC40 rosły o 0,8 proc., a kontrakty na S&P500 o 1,4 proc. Z porannego pogorszenia nastrojów wywołanego słabymi danymi o niemieckiej produkcji przemysłowej udało się więc wydostać. W ujęciu globalnym rynkom akcji pomaga ropa naftowa. Baryłka WTI po spokojnym starcie dnia, wczesnym popołudniem drożała o 8 proc. do 26 USD. Lekko w górę, o 0,5 proc. do 1693 USD, drożało złoto. Notowania głównej pary walutowej – EUR/USD, były stabilne i wahały się przy 1,0788 USD.