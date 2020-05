Sell in may and go away?

Kolejny raz pożywką dla wzrostów były informacje o postępach w przygotowaniu leku na Covid-19, tak samo jak miało to miejsce w połowie miesiąca. Ponownie też optymizm podtrzymywały banki centralne, gdzie Fed, może nie do końca jednoznacznie, zadeklarował kontynuację utrzymania obecnych parametrów polityki pieniężnej. Dodatkowo, Bank Japonii dołączył do grona banków prowadzących bezwarunkowy skup aktywów, chociaż w tym przypadku jest to bardziej decyzja wizerunkowa niż jakościowa, biorąc pod uwagę dotychczasową politykę BOJ. I ponownie, już po raz trzeci, dane makroekonomiczne nie zachwycały. Do kluczowych odczytów należał wstępny odczyt PKB Stanów Zjednoczonych za pierwszy kwartał. Wskazuje on na spadek 4,8% r/r i 7,6% k/k i to pomimo faktu, że pandemia realnie oddziaływała na gospodarkę USA dopiero w marcu. Dane te jednak zostały zupełnie zignorowane przez uczestników rynku, co również, przynajmniej na razie, staje się normą.