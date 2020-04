WIG20 znowu powyżej 1600 pkt

Pojawiły się one przede wszystkim na starcie. WIG20 zaczął dzień 0,3 proc. pod kreską, a po kilku minutach handlu spadał już ponad 1 proc. Na inwestorów padł więc blady strach. Szybko jednak sytuację udało się opanować. Minęło pół godziny notowań na indeks największych spółek naszego parkietu nie dość, że odrobił wszystkie straty to jeszcze wyszedł na plus.