Rynek trwa w zawieszeniu

Początek dzisiejszej sesji na GPW nie napawał optymizmem. WIG20 rozpoczął dzień od przeceny. Była ona stosunkowo niewielka więc też i powodów do nadmiernej paniki nie było. Potencjalne zagrożenie zejściem na niższe poziomy szybko zresztą zostało zażegnane. Popyt po kilku minutach od rozpoczęcia dnia nieco się aktywizował i udało się wyprowadzić indeks największych spółek na plus. Podobnie jednak, jak i niedźwiedzie na początku, pomysłów na rozegranie sesje według własnego scenariusza zabrakło. Rynek cofnął się więc w okolice poniedziałkowego zamknięcia i od kilku godzin trwa męczące przeciąganie liny. Dotyczy to zresztą nie tylko największych spółek. Podobnie sytuacja ma się w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw. Stan rynku dobrze oddaje także aktywność inwestorów mierzona obrotami. Te o godz. 13.00 nie dobiły nawet do poziomu 200 mln zł, co raczej chluby nam nie przynosi.