Są problemy z utrzymaniem przewagi

Zapał do kupowania akcji w kolejnych godzinach poniedziałkowego handlu nieco osłabł, co sprawiło, że krajowe indeksy roztrwoniły przewagę. W okolicach półmetku sesji indeks największych firm, WIG20, notowany był już tylko ok. 0,4 proc. nad kreską. Do większych zakupów generalnie nie zachęca niezdecydowana postawa inwestorów handlujących na zagranicznych rynkach akcji. Wczesnym popołudniem na europejskich parkietach przeważał kolor zielony, ale na wybranych zachodnioeuropejskich rynkach inicjatywę przejęli sprzedający o czym świadczą spadki indeksów w Paryżu czy w Madrycie. Większego wrażenie na rodzimych inwestorach nie zrobiły lepsze od oczekiwanych dane nt. tempa wzrostu polskiego PKB w 2021 r. Wzrost wyniósł aż 5,7 proc. w porównaniu do 2,5 proc. spadku w poprzednim, naznaczonym pandemią 2020 roku.