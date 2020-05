Funt wciąż w zamęcie brexitowych negocjacji

Stare problemy wróciły. Funt brytyjski znowu znalazł się pod presją sprzedających. W ciągu ostatnich dwóch tygodni stracił on w stosunku do dolara ponad 2 proc. Około 1,7 proc. osłabił się on także w stosunku do euro. I chociaż w poniedziałek funt próbował odrabiać straty, to analitycy pozostają sceptyczni, jeśli chodzi o jakieś mocniejsze odbicie. Brytyjska waluta nie ma zbyt wielu argumentów.