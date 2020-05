Auto Partner z niższym zyskiem

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2020r. Auto Partner zarobił na czysto 12,7mln zł, co oznacza spadek o ponad 18 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Zysk operacyjny zmniejszył się o 11 proc., do 19 mln zł. Marża brutto utrzymywała się na podobnym poziomie do analogicznego okresu poprzedniego roku (26,2 proc. vs 26,6 proc.) pomimo istotnego zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi.