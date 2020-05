Dywidendy znacznie mniejsze niż przed rokiem

Swoje plany ujawnił też Mercator Medical. Do akcjonariuszy ma tracić około 5,3 mln zł, co oznacza 0,5 zł na akcję. Co istotne, będzie to pierwsza wypłata z zysku producenta rękawic medycznych od 2017 r. Duża w tym zasługa trwającej pandemii, która znacząco poprawiła perspektywy biznesu spółki z uwagi na skokowy wzrost popytu na jej produkty.