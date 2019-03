Odpowiedzialnym firmom łatwiej o klientów i pracowników

Nawet jeśli deklaracje w ankietach nie zawsze pokrywają się z praktyką, to odpowiedzi Polaków wyraźnie wskazują, że wizerunek odpowiedzialnej społecznie firmy może być dzisiaj istotną przewagą konkurencyjną. Nic więc dziwnego, że w badaniu CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do 67 proc. wzrosła w ubiegłym roku grupa firm, które angażują się w CSR, by wzmocnić swój wizerunek. Choć część ekspertów krytykuje taką marketingowo-piarowską motywację, to zdaniem ekonomisty prof. Witolda Orłowskiego, CSR jest wartością, nawet jeśli realizujemy jego zasady pod przymusem albo z chęci.