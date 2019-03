Duże spółki zdały pierwszy sprawdzian z odpowiedzialności

Na pozytywny efekt nowego obowiązku zwraca też uwagę w rozmowie z „Rz" Rafał Mrówka, profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który kończy teraz wraz z zespołem prace nad podsumowaniem wyników analizy raportów ok. 160 spółek. – Wprowadzenie obowiązku raportowania finansowego to bardzo pozytywne zjawisko, które w wielu firmach powinno zmienić podejście do biznesu. Tym bardziej że raporty trzeba będzie sporządzać co roku – twierdzi.