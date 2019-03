Agora: Radio i outdoor ważne w 2019 r.

Zdaniem Dominika Niszcza, analityka Raiffeisen Centrobanku, zastanawiając się, co zrobić z akcjami Agory, warto zwrócić uwagę na dwa segmenty reklamowego rynku: reklamy zewnętrznej i radiowej, co do których spółka zakłada dalszy wzrost. Agora prognozuje, że w 2019 r. oba segmenty wzrosną po 2–4 proc., czyli tyle samo co rynek telewizyjny. Najszybciej powiększać się mają wydatki na internet (o ponad 5 proc.).