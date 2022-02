W poniedziałek NWZ w Satis Group

– Podejmujemy działania w celu odzyskania utraconych aktywów. Występujemy do sądów i KNF, zwróciliśmy się też do akcjonariuszy o podjęcie uchwały o pociągnięciu byłych członków organów do odpowiedzialności. W obawie przed tymi działaniami byli członkowie zarządu Satis Group złożyli w imieniu Akesto wniosek o wpis do KRS i starają się uniemożliwić odzyskanie przez Satis kontroli nad tą spółką – twierdzi Jan Karaszewski, prezes Satis Group.