Sławomir Panasiuk, KDPW: Nowe technologie to biznesowa konieczność

KDPW od pewnego czasu interesuje się technologią blockchain. Co was do tego skłoniło?

Technologia blockchain przedstawiana jest przez wielu specjalistów jako ta, która w istotny sposób zmieni wiele modeli biznesu oraz wpłynie na sposoby świadczenia usług. Dodatkowo budzi ona duże zainteresowanie sektora finansowego, w tym naszych uczestników, a w szczególności banków depozytariuszy. Z tego powodu w 2017 r. rozpoczęliśmy prace badawcze dotyczące rozpoznania tej technologii. W ramach badań poszukiwaliśmy również konkretnych obszarów, w których zastosowanie technologii rozproszonej mogłoby umożliwić wytworzenie wartości dodanej dla biznesu. Jednym z nich był eVoting, czyli umożliwienie elektronicznego głosowania na walnych zgromadzeniach spółek.