Unimot wchodzi na rynek fotowoltaiki

Unimotu Energia i Gaz do końca 2023 r. planuje osiągnąć 69 MWp (megawat peak) zainstalowanej mocy, przy rocznej sprzedaży na poziomie ok. 20 MWp. Dzięki temu w najbliższych niespełna czterech latach chce wypracować 276 mln zł przychodów. W realizacji tego celu ma pomóc wsparcie ok. 150 zewnętrznych handlowców i ponad 100 ekip instalacyjnych w całej Polsce.