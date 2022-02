Koniec sporu o Turów. Pozew wycofany

– Jeśli Czechy wycofają skargę z TSUE przeciw Polsce, to od tego dnia zaprzestaniemy naliczania kar – powiedział w czwartek Adalbert Jahnz, rzecznik Komisji Europejskiej cytowany przez „Rzeczpospolitą". – Jednak wszystko, co zostało naliczone do tego dnia, musi zostać zapłacone – dodał. Oznacza to, że Polska będzie musiała zapłacić do unijnego budżetu 68,5 mln euro oraz odsetki za wstrzymywanie się z uregulowaniem tych należności.