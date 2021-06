Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Przedstawiciel WIG-Informatyka to spółka pod strategię „kup i trzymaj". Notowania akcji znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym, poruszają się powyżej średnich z 50 i 200 sesji. Pierwsza od grudnia stanowi wsparcie nie do przejścia, a druga od dwóch lat zatrzymuje silniejsze tąpnięcia. W minionym tygodniu cena przebiła poprzedni szczyt hossy, 10 zł, i wyznaczyła historyczny szczyt 11,95 zł. To klasyczny sygnał kontynuacji. Oscylatory są już wysoko, więc należy liczyć się z ryzykiem schłodzenia. Najbliższe wsparcia to 10 i 9 zł.