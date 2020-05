Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

W czwartek kurs akcji producenta papieru rósł w porywach do 5,08 zł. To oznacza, że odrobił całość strat po ostatnim załamaniu i wrócił na wzrostową ścieżkę. Bo patrząc w perspektywie roku, na wykresie cały czas obowiązuje układ wzrostowy. Korekty spadkowe są wprawdzie dość dotkliwe, ale regularnie cena wraca na szczyt. 5,08 zł to najwyższy poziom od trzech lat. Średnie z 50 i 200 sesji rosną, a MACD i RSI(14) wciąż mają przestrzeń do zwyżek. Najbliższy cel to okolica 6,6 zł. Warto dodać, że przy 5 zł jest ryzyko podwójnego szczytu. Wsparcie jest w strefie 4–4,2 zł.