– Nie wiem, czy cud istnieje, ale to chyba nie był mój czas, by umierać. Miałem wrażenie, że wszystko trwa znacznie dłużej. Myślałem o wielu rzeczach, także Nikim Laudzie i o tym, że nie mogę tak skończyć, nie teraz. Powiedziałem sobie: „Muszę się wydostać, muszę to zrobić dla moich dzieci". Włożyłem ręce do ognia i wyraźnie poczułem, jak pali się podwozie – opowiadał później w rozmowie z francuską stacją TF1. Wyszedł z wypadku bez szwanku, skończyło się na drobnych poparzeniach dłoni.