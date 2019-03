Rośnie rynek pożyczek pozabankowych

Przychody sektora pożyczkowego w 2017 r. wyniosły 3,7 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. Jednak dane znajdujące się w rejestrze uwzględniają też nowe spółki, które pojawiły się na rynku dopiero na przełomie 2015 i 2016 r. – w pierwszym roku prowadzonej działalności zwykle nie są one w stanie wygenerować wysokich przychodów. Na przychody instytucji pożyczkowych składają się odsetki i opłaty od udzielonych kredytów, przychody wynikające ze sprzedaży portfeli wierzytelności. Przychody instytucji pożyczkowych w znacznej części rozpoznawane są w momencie podpisania umowy o pożyczkę z pożyczkobiorcą. W rachunkach zysków i strat jako przychód widnieją także opłaty i odsetki z pożyczek udzielonych, które nigdy nie zostały spłacone. W konsekwencji instytucje pożyczkowe są zobligowane do odprowadzenia podatków od zawyżonego zysku, co nie ma miejsca w bankowej części sektora finansowego – twierdzą autorzy raportu. W dużej mierze jest to przyczyną zaburzenia rzeczywistej stopy rentowności sektora. Na wzrost przychodów wpływ miał też wpływ średni wzrost wartości przeciętnej pożyczki (wyższe kwoty, dłuższe okresy).