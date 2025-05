Iwona Sroka, wiceprezeska Murapolu, powiedziała że obniżka stóp, zapowiedź programu dopłat „Pierwsze klucze” - choć koncentruje się on na ryku wtórnym – to czynniki, które pozytywnie wpływają na nastroje potencjalnych nabywców. Wzrost płacy realnej i poziomu zgromadzonej przez Polaków gotówki, oraz niskie bezrobocie – to również czynniki wspierające.

Z drugiej strony mamy wciąż rekordową ofertę mieszkań w największych miastach oraz relatywnie drogie kredyty hipoteczne. Wciąż mamy rynek klienta – i tak pozostanie, dopóki liczba wprowadzanych przez deweloperów mieszkań będzie większa od liczby lokali sprzedawanych. Prezes Iskra zaznaczył, że jeszcze chyba nigdy w historii klienci nie mieli takiego wyrobu mieszkań w zaawansowanych pod względem budowy projektach, czy wręcz gotowych.

Wiceprezes Przemysław Kromer podkreślił, że Murapol mimo wszystko nie stosuje preferencyjnych dla klientów harmonogramów płatności typu 10:90 czy 20:80. Ujawnił, że średnia cena sprzedaży mieszkań w I kwartale 2025 r. wyniosła 9,7 tys. zł za mkw., o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej, co należy uznać za wynik satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe: wysokie stopy i wysoką ofertę.

Z drugiej strony, Murapol znany jest z licznych i częstych akcji promocyjnych.

Czytaj więcej Budownictwo „Efekt Glapińskiego” na wykresach kursów wybranych firm. Co dalej? Zarysowana na początku kwietnia przez szefa NBP perspektywa obniżek stóp podniosła notowania akcji części deweloperów. W start nowego cyklu, po słabym pod względem sprzedaży mieszkań I kw., wierzą już prawie wszyscy. Jak może wyglądać scenariusz ożywienia?

Murapol nie boi się Łodzi

W I kwartale br. Murapol wprowadził do oferty 1045 lokali, w tym 397 w Łodzi. Spółka nie podała, jak oferta na koniec marca – 5 tys. lokali – rozkładała się na miasta, ale z informacji przekazanych podczas konferencji wynika, że Łódź to około 20 proc. oferty dewelopera. Łódź to obecnie najtrudniejszy rynek, jeśli chodzi o największe aglomeracje – oferta jest tu największa w relacji do tempa sprzedaży. Czas wyprzedaży to ponad 8 kwartałów, podczas gdy za wskaźnik świadczący o równowadze przyjmuje się 4-5 kwartałów (najniższe wskaźniki, lekko ponad 5 kwartałów, mają Warszawa i Trójmiasto).