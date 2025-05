Bank Millennium miał 179,27 mln zł zysku netto, 9,1% ROE w I kw. 2025 r.

Aktywa razem banku wyniosły 142,76 mld zł na koniec I kw. 2025 r. wobec 132,14 mld zł rok wcześniej.

Wskaźnik ROE wyniósł w 1 kw. 2025 r. 9,1% wobec 7,4% rok wcześniej.

"Wskaźniki kapitałowe poprawiły się w kwartale pomimo wejścia w życie CRR3. Nadwyżka wskaźników T1/TCR pozostawała znacznie powyżej 6 punktów procentowych każdy. Nadwyżki wskaźników MREL ponad wymagania minimalne pozostawały na komfortowym poziomie, wynoszącym niemal 7 punktów procentowych dla MREL trea i prawie 3 punkty procentowe dla MREL tem" - napisano też w raporcie.

W I kw. 2025 regulator wycofał bufor P2R, a w grudniu 2024 roku wydał decyzję o nie nałożeniu bufora P2G, przypomniano także.

"Pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł solidne rezultaty w bankowości i detalicznej i korporacyjnej banku. Osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 179 mln zł, pomimo utrzymujących się wysokich kosztów portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. W tym okresie zaoferowaliśmy naszym klientom wiele nowych rozwiązań i produktów m. in. konto Millennium 360 Prestige dla klientów zamożnych, kartę VISA Millennium 360 Prestige, w aplikacji mobilnej dodaliśmy płatności powtarzalne BLIK, nowe możliwości zarządzania kredytem hipotecznym oraz sekcję edukacyjną dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Dla klientów korporacyjnych we współpracy z BGK udostępniliśmy nową gwarancję Investmax, która ułatwia dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych przedsiębiorcom z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorców" - skomentował prezes Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 188,44 mln zł wobec 137,98 mln zł zysku rok wcześniej.