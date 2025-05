Andrzej Powierża, BM Citi Handlowy: Banki na GPW. Mają potencjał czy są już za drogie?

Ale jeśli chodzi o zyski netto, zwykle są trochę lepsze od oczekiwań rynku…

Tak, ale jeżeli spojrzymy na przychody odsetkowe, to tam na ogół jest wynik trochę poniżej oczekiwań. Być może jest to tylko kwestia sezonowości. Ale trudno oczekiwać, że konsensus będzie rósł. W opłatach i prowizjach również nie ma miejsca na podwyższanie progresu.

Wszystko zależy od tego, jakiego sentymentu oczekujemy. Można się zastanawiać, co należałoby zrobić z kosztem kapitału przy wycenach. Jak stopy spadają, to może powinniśmy użyć niższego. Punktem odniesienia jest oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji. Pytanie, jak ktoś podchodzi przy wycenie do tego parametru. Jednak niepewność globalnie raczej się zwiększyła. To też należałoby uwzględnić w wycenach, tj. premię za ryzyko.

Mamy pozytywne wyniki rozmów USA i Chin w sprawie ceł. Jest szansa na zawieszenie walk w Ukrainie. Jeżeli nastroje globalne będą pozytywne, to kursy akcji banków mogą się dalej dobrze zachowywać?

Jeżeli będzie kontynuowany przepływ kapitału z USA do Europy, to polski rynek akcji także z tego skorzysta. Jeżeli sprawdzą się oczekiwania, że koszty związane z sagą frankową będą nieduże, to będzie to dodatkowy czynnik, który pozytywnie wpłynie na zaraportowane wyniki banków. Dla inwestorów z drugiego końca świata polskie banki mogą stać się tańsze, bardziej atrakcyjne w przyszłym roku, kiedy zobaczą zaraportowany wynik lepszy niż w tym roku. Z punktu widzenia sentymentu jeszcze jest tutaj pole do optymizmu. Tylko czy jest to wystarczający powód, żeby utrzymać pozytywne nastawienie do sektora, nie jestem w stanie odpowiedzieć.

Ale nie skreśla pan banków pomimo tak dużego wzrostu kursów ich akcji?

Daleko jest do momentu, kiedy powiedziałbym, że polskie banki są zdecydowanie za drogie.

Co sprzedaż prawie 50 proc. akcji Santandera grupie Erste mówi o naszym rynku?

Nie mogę się odnieść do tej konkretnej transakcji. Dla mnie interesujące są wyceny, które płacą strategiczni inwestorzy. To nie jest tak, że oni zawsze mają rację, że się nigdy nie mylą. Były okresy, kiedy za banki w naszym regionie przepłacano. Więc jeżeli duży strategiczny inwestor wykłada pewną kwotę, która jest zbliżona do ceny rynkowej, to tę wycenę rynkową uwiarygadnia. To pokazuje, że inwestorzy finansowi kupujący akcje na giełdzie i ci strategiczni, dokonujący większych transakcji, myślą podobnie, w podobny sposób wyceniają spółkę.

Not. Grzegorz Balawender