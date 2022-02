mBank: ponad 1,6 mld zł straty w IV kwartale

„Dochody ogółem grupy mBanku wzrosły o 7,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1,62 mld zł. Dochody podstawowe zwiększyły się, ponieważ wzrósł zarówno wynik z tytułu odsetek, jak i wynik z tytułu opłat i prowizji. Wyższy o 18,5 proc. wynik z tytułu odsetek jest efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek głównie dzięki podwyżkom stóp procentowych w IV kwartale 2021 r. w sumie o 165 p.b. Marża odsetkowa netto w grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2021 r. osiągnęła poziom 2,42 proc. w porównaniu z 2,02 proc. w III kwartale 2021 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,2 proc., głównie dzięki wyższym opłatom za konta i przelewy oraz wyższym przychodom z działalności maklerskiej. Wynik z działalności handlowej był ujemny, na co wpływ miała głównie wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -32,8 mln zł, co było związane przede wszystkim z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania" – podał mBank.