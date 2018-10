Coraz większy popyt i zagrożenia

Przekonuje, że polimery to nowoczesne i wszechstronne materiały. Co więcej, jeśli tylko są wykorzystywane odpowiedzialnie, dają mnóstwo korzyści, również w ekologii. – Wystarczy wprowadzić mechanizmy usprawniające ich odzysk (np. kaucje). W tym kontekście ważniejsza jest edukacja i większa świadomość projektantów i użytkowników, bo tworzywa w większości doskonale nadają się do recyklingu – twierdzi Dziekański. Jego zdaniem wrzucanie tworzyw do jednego worka i pokazywanie dramatycznych obrazów odpadów trafiających do mórz i oceanów na pewno nie sprzyja wizerunkowi tworzyw i branży. Za najsłabsze ogniwo tego łańcucha uważa ludzi, którzy projektują wyroby z plastiku lub pozbywają się ich w sposób nieodpowiedzialny i szkodzący środowisku.