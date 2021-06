WykresDnia: Chińczycy najbardziej zadłużeni

Zadłużenie gospodarstw domowych w USA wzrosło do ponad 14 bilionów dolarów, ponieważ coraz więcej Amerykanów kupuje domy i nowe samochody po wyższych cenach. Rezerwa Federalna twierdzi, że całkowite zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 85 miliardów tylko w pierwszym kwartale tego roku. Niskie stopy procentowe spowodowały, że dług hipoteczny wzrósł o prawie 12 procent, podczas gdy kredyty samochodowe wzrosły o osiem miliardów, a zadłużenie studentów o 29 miliardów. Zmniejszyło się jednak zadłużenie na kartach kredytowych, co jest prawdopodobnie spowodowane bezpośrednimi płatnościami stymulacyjnymi przez Kongres i mniejszymi możliwościami konsumpcji w czasie pandemii koronawirusa. Ubiegłoroczny wzrost zadłużenia sięgnął 700 mld dolarów.

