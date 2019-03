Indeks mWIG40 faworytem na dalsze miesiące roku

– W przypadku średnich i mniejszych spółek rynek może dyskontować stopniową poprawę płynności z uwagi na zakończenie obserwowanych w ubiegłym roku odpływów z funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz oczekiwanego napływu nowego kapitału do PPK. Chociaż nominalnie, więcej środków skierowanych będzie do grona spółek z WIG20, to w relacji do średnich obrotów, relatywnie większy udział PPK będą miały na indeksach mWIG40 i sWIG80. W tej sytuacji oczekujemy, iż to najmocniej wyprzedany w ostatnich dwóch latach sWIG80 może w 2019 r. zanotować największe odbicie notowań – kontynuuje.