Wyniki Amiki nie przekonały inwestorów

Wyniki największego rodzimego producenta sprzętu AGD nie zachęciły inwestorów do zakupów jego akcji. W pierwszej fazie poniedziałkowej sesji kurs zniżkował o ponad 3 proc.

Według wstępnych szacunków Grupa Amica zanotowała w IV kwartale 2025 r. ok. 29 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza spadek o 28 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 24 proc., do 43 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 626 mln zł i były o 8 proc. niższe niż rok wcześniej.

W całym 2025 roku grupa wypracowała 134,4 mln zł zysku EBITDA i 73,7 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza poprawę odpowiednio o 7 proc. i 13 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie przychody spadły o ponad 6 proc. do nieco ponad 2,4 mld zł.

Na spadek przychodów rok do roku złożyło się kilka czynników, jak finalne wygaszenie sprzedaży na rynku rosyjskim, sprzedaż części aktywów spoza głównej działalności, umocnienie złotego oraz dekoniunktura na europejskim rynku AGD. Spółka wyjaśnia, że poprawa wyników finansowych była efektem efektywności operacyjnej oraz podjętych inicjatyw dostosowawczych.

– Liczby te potwierdzają zdolność Grupy Amica do zyskownego działania w każdych uwarunkowaniach rynkowych. Pozytywnie oceniamy również efekty zrealizowanych i realizowanych inicjatyw optymalizacyjnych oraz dostosowawczych. Konsekwentnie realizujemy strategię „Back to Profitability”, budując wartość dla interesariuszy – komentuje Michał Rakowski, wiceprezes Grupy Amica ds. finansów.