W całym 2024 roku elektroinstalacyjna grupa wypracowała 54,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 22,4 mln zł zanotowanych rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 52 proc., do 58,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 524,6 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej.

Zarząd Elektrotimu wyjaśnia, że w 2024 roku spółka mierzyła się z mniejszą podażą kontraktów, będącą konsekwencją powyborczej luki decyzyjnej z przełomu 2023/2024 i przesunięcia przetargów na kolejne okresy. - Utrzymaliśmy przychody na poziomie zbliżonym do rekordowego roku 2023 i wysoką rentowność, pomimo ograniczonej podaży kontraktów i niestabilności decyzji inwestycyjnych w otoczeniu publicznym. Dodatkowo cykl inwestycyjny kontraktów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uwzględniający wydłużone fazy projektowania, doprowadził do przesunięcia części prac na kolejne kwartały 2025. Kluczowe okazały się: dywersyfikacja działalności, efektywne zarządzanie projektami oraz odpowiedzialne podejście do kosztów i ryzyka. Wyniki te potwierdzają, że konsekwentnie rozwijana dywersyfikacja biznesu uniezależnia spółkę od wyników jednego z pionów i że nie jesteśmy firmą jednego kontraktu - komentuje Maciej Posadzy, prezes Elektrotimu.

Wartość portfela zamówień na koniec grudnia 2024 r. wyniosła 545 mln zł, z czego ponad 85 proc. przypada do realizacji w 2025 roku. Jak podaje spółka, łączna wartość zakontraktowanych nowych umów w 2024 roku przekroczyła 675 mln zł, a tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku podpisano umowy na kwotę ponad 180 mln zł.

Dywidenda Elektrotimu jak przed rokiem

Zarząd Elektrotimu zarekomendował przeznaczenie na dywidendę prawie 25 mln zł z zysku za 2024 rok, co oznacza wypłatę 2,50 zł na akcję. Przy obecnym kursie wynoszącym 46,50 zł daje to stopę dywidendy w wysokości ok. 5,4 proc. Proponowana wysokość dywidendy stanowi 66 proc. jednostkowego zysku netto i mieści się w przedziale 50-75 proc., określonym w polityce dywidendowej spółki. Przed rokiem spółka wypłaciła 2,50 zł dywidendy na walor.