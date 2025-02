Celem Sonela jest osiągnięcie 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w perspektywie do 2027 roku oraz roczny wzrost zysku netto w jednostce dominującej o co najmniej 10 proc. Jednocześnie grupa planuje utrzymać wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 17 proc. oraz pozostać spółką dywidendową, oferując inwestorom stabilne i regularne wypłaty.

Trzy filary nowej strategii Sonela

Plan rozwoju grupy ma się opierać na trzech filarach: innowacyjności, transformacji cyfrowej i ekspansji zagranicznej. - Nasza nowa strategia to ambitny, ale realistyczny plan przekształcenia Sonel w globalnego lidera branży pomiarowej. Chcemy nie tylko zwiększać skalę działalności, ale przede wszystkim dostarczać naszym klientom innowacyjne, łatwe w użyciu i funkcjonalne rozwiązania. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał, osiągając w 2027 roku 200 mln zł sprzedaży w segmencie mierników i 100 mln zł w segmencie liczników. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój oraz współpracy z ośrodkami naukowymi, zamierzamy wyznaczać nowe standardy w branży - komentuje Tomasz Wiśniewski, prezes Sonela.

Sonel planuje wprowadzenie na rynek nowych produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów z różnych sektorów – od przemysłu, przez przetwórstwo, po energetykę odnawialną. Spółka wprowadzi również nowe linie produktowe, które uzupełnią istniejącą ofertę i otworzą nowe możliwości rozwoju. Producent przyrządów pomiarowych skupi się również na tworzeniu rozwiązań o wysokiej funkcjonalności, przystępnej cenie i łatwości obsługi. Szczególny nacisk będzie położony na urządzenia wspierające transformację energetyczną (fotowoltaika, elektromobilność i magazyny energii) i przemysł.

Spółka stawia na digitalizację procesów biznesowych mając, co oznacza inwestycje w nowe technologie informatyczne, wdrożenie systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz rozwój nowych kanałów dystrybucji. Celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa komunikacji z klientami i stworzenie bardziej elastycznego modelu biznesowego. - Transformacja cyfrowa to dla nas klucz do zwiększenia efektywności i konkurencyjności. Inwestujemy w technologie, które pozwolą nam szybciej reagować na potrzeby rynku i budować jeszcze silniejsze relacje z klientami. To krok, który zapewni długofalowy rozwój i stabilność naszej organizacji – podkreśla Wiśniewski.