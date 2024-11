Sonel przekonał inwestorów wynikami. Akcje drożeją

Przyjęcie przez Sejm ustawy transponującej dyrektywę CSRD jest dobrą okazją do przypomnienia najważniejszych obowiązków, które stoją przed władzami spółek giełdowych w związku z nowymi wymogami raportowania zrównoważonego rozwoju. Finalizacja prac nad raportami, które będą obowiązkową częścią sprawozdania z działalności za rok 2024, to ostatni moment, aby zadbać o kompletność informacji, do czego niezbędne jest też działanie ze strony władz spółek.