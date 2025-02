Ta ekspansja „obejmuje wielomiliardowe zobowiązanie Apple do produkcji zaawansowanego krzemu w zakładzie TSMC Fab 21 w Arizonie”, który produkuje półprzewodniki, których Apple jest największym klientem. Apple poinformowało, że masowa produkcja chipów Apple rozpoczęła się „w zeszłym miesiącu”.

– Te inwestycje w amerykańską produkcję zaawansowanych technologii pozwoliłyby na znacznie lepsze wykorzystanie gotówki niż wydawanie tej gotówki w związku z wykupem akcji – podkreśla Wolf Richter.

Ponowne przemyślenie kwestii produkcji w USA jest realne.

Chaos w łańcuchu dostaw w epoce pandemii i strategiczne problemy z Chinami spowodowały, że korporacje ponownie zastanowiły się nad przenoszeniem produkcji za granicę, zwłaszcza w odniesieniu do Chin.

Apple znalazło się wśród firm, które podjęły wysiłki, aby zwiększyć produkcję w USA lub przenieść się do producentów amerykańskich w celu pozyskiwania komponentów i materiałów. Zatem część ogłoszenia była prawdopodobnie planowana od jakiegoś czasu, a część może już znajdować się na etapie wdrażania. Widzimy to w umowie Apple z fabryką TSMC w Arizonie. Te transakcje nie zdarzają się z dnia na dzień. Ale fabryka serwerów w Houston może być nowym rozwiązaniem – uważa Wolf Richter.

Administracja Bidena uruchomiła ogromne programy motywacyjne dla producentów, aby zakładali fabryki w USA, zwłaszcza fabryki półprzewodników objęte ustawą CHIPS. I są budowane.

Administracja Trumpa, zamiast płacić firmom za budowę fabryk w USA, zagroziła opodatkowaniem ich importu, co ma podobny skutek jak dotacje Bidena, ponieważ jeszcze bardziej zachęca korporacje do ponownego przemyślenia kwestii produkcji w USA. Jednak cła nie powodują transferu środków od indywidualnych podatników do największych i najbogatszych firm na świecie, co właśnie zrobiły programy Bidena. Cła są podatkiem od marży brutto i zysków brutto importerów.