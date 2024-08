Przez dwa tygodnie rynki odrobiły straty z 5 sierpnia

Od tego czasu rynki na całym świecie w większości otrząsnęły się z bólu, a amerykański S&P 500 wzrósł o 10 proc. w stosunku do najniższego poziomu z 5 sierpnia. I chociaż nadal istnieją obawy, że gospodarka amerykańska może spowalniać, obawy przed recesją w dużej mierze zostały rozwiane.

Te 10 proc. S&P 500 to m.in. zasługa Nvidii - wzrost o 43 proc. - czy Tesli - wzrost o 22 proc.

Jednak Spitznagel, znany z przygotowywania się na duże krachy na rynkach i czerpania z nich zysków, ostrzega, że ​​niedawna zmienność na rynku to po prostu kolejna oznaka, że ​​zbliżamy się do szczytu największej bańki na giełdzie w historii, a większość inwestorów nie jest przygotowana na ból to przyjdzie, kiedy wyskoczy. – Te bicze to proces rynkowy. To jest rynek zygzakowaty – powiedział Fortunie. – To wyraźna czerwona flaga, wyraźny znak ostrzegawczy.

Jak w 2007 r. – z bardziej napiętym harmonogramem

Spitznagel stwierdził, że przed wcześniejszymi krachami na rynkach – w tym w 2007 r. przed światowym kryzysem finansowym i w 2000 r. przed krachem internetowym – akcje charakteryzowały się okresami zwiększonej zmienności. Euforyczne wzrosty na giełdach często kończą się coraz bardziej ekstremalnymi wahaniami nastrojów inwestorów. Według podmiotu finansującego hedgingowego możemy to zaobserwować ponownie dzisiaj, i to w przyspieszonym terminie.

To świetne porównanie z rokiem 2007. Myślę jednak, że będziemy świadkami skompresowanej ścieżki” – powiedział. „Nie sądzę, że mamy na to rok… ponieważ łączność jest lepsza… i większa kruchość”.

Spitznagel od lat argumentuje, że Rezerwa Federalna pomogła stworzyć największą bańkę kredytową w historii ludzkości, utrzymując stopy procentowe w pobliżu zera przez ponad dekadę po światowym kryzysie finansowym, pozostawiając gospodarkę w niestabilnym stanie. Teraz twierdzi, że bańka ta wkrótce pęknie pod ciężarem podwyżek stóp procentowych Fed, a skutki będą jeszcze bardziej tragiczne niż podczas poprzednich załamań na rynkach, ponieważ żyjemy w połączonej gospodarce globalnej, w której polityka Fed powoduje zmiany na rynkach na całym świecie.