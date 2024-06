Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich stale spada

Jak wynika z raportu, dostawy do fabryk wzrosły trzeci miesiąc z rzędu do najwyższego poziomu od czerwca 2022 r., a stosunek zapasów do dostaw spadł, co stanowi kolejną oznakę dużego popytu na produkowane towary.

Zamówienia na dobra kapitałowe inne niż obronne spadły o 1,6 proc., podczas gdy ich dostawy – które uwzględniane są w kalkulacji wydatków przedsiębiorstw na sprzęt będący składnikiem produktu krajowego brutto – wzrosły o 2,3 proc.